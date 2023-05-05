Мир 05 мая 2023, 20:40 Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Запорожье Klymenko Time: в Запорожье прозвучали взрывы, объявили воздушная тревога РИА «Новости»

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В подконтрольном Киеву городе Запорожье слышны взрывы, власти объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил украинский Telegram-канал Klymenko Time.

Согласно карте оповещения населения, тревогу в Запорожской области объявили в 20:13. Украинские СМИ сообщают о звуках взрывов, что подтверждают данные портала. Звук сирены прозвучал в регионе четвертый раз за сутки.

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В целях обеспечения безопасности часть жителей прифронтовых районов Запорожской области переместят вглубь региона. В первую очередь решили перевезти в безопасное место детей с родителями, пожилых людей, инвалидов и пациентов больниц.

Остается актуальной угроза прорыва дамбы Каховского водохранилища. Из-за очень высокого уровня воды может произойти затопление территории Запорожской АЭС и прилегающих населенных пунктов. В «Росэнергоатоме» видят два выхода из ситуации: либо ВСУ прекращают обстрелы, чтобы можно было отремонтировать дамбу и сбросить воду, либо население придется вывозить из своих домов.