Украинские силовики выпустили восемь снарядов по Горловке

Украинские войска обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой народной республике. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале. Обстрел велся снарядами калибра 152 миллиметра.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20:45 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Горловка. Выпущено восемь снарядов калибром 152 мм», — написало представительство.

О погибших и пострадавших в результате обстрела не сообщается.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что с 17 февраля обстрелы населенных пунктов Донецкой народной республики со стороны ВСУ привели к гибели 26 мирных жителей. За 24 дня ранения получили 165 человек — в том числе 11 детей в возрасте от двух до 17 лет.

Также стало известно, что украинские силовики открыли артиллерийский огонь из орудия калибром 122 миллиметра по поселку Калиново в Луганской народной республике. По населенному пункту было выпущено шесть снарядов.