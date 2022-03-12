Более 25 жителей ДНР погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ с 17 февраля

С 17 февраля обстрелы населенных пунктов Донецкой народной республики со стороны ВСУ привели к гибели 26 мирных граждан. За 24 дня ранения получили 165 человек — в том числе 11 детей в возрасте от двух до 17 лет. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Погибли 26 мирных жителей, ранены 165 человек. Травмы фиксируются в основном средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

Также там уточнили, что из 11 пострадавших несовершеннолетних самому младшему два года, а самому старшему — 17 лет.

Ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках обострилась 17 февраля. Там сообщили о десятках обстрелов со стороны украинской армии, расположенной у линии соприкосновения.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что вооруженные силы Украины находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса. Он сообщил, что с 18 февраля власти республики организовали «массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию».

После этого власти Луганской и Донецкой народных республик обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать их независимость. Путин удовлетворил просьбу, он подписал документы 21 февраля.

Утром 24 февраля российский лидер объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины. Целью операции Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».