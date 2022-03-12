ВСУ открыли артиллерийский огонь по поселку Калиново в ЛНР

Украинские силовики открыли артиллерийский огонь из орудия калибром 122 миллиметра по поселку Калиново в Луганской народной республике. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел с направления населенного пункта Троицкое в направлении населенного пункта Калиново из артиллерийского орудия калибром 122 миллиметра», — сообщил представитель ЛНР.

По его данным, по поселку было выпущено шесть снарядов.

Ранее также сообщалось, что украинские военные подвергли обстрелу город Ирминов в Луганской народной республике. Было выпущено также шесть снарядов калибром 152 миллиметра.

Ранее представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские военные обстреляли Горловку. В направлении города выпустили порядка 40 ракет из БМ-21 «Град». Также украинская сторона обстреляла населенный пункт Озеряновка. В него 30 раз выстрелили из зенитной установки.