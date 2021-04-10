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    10 апреля 2021, 00:11

    Глава ДНР заявил о готовности Киева к масштабной войне

    Кирилл Фролов

    Украина готова к эскалации конфликта в Донбассе и полномасштабным боевым действиям. Об этом РБК заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.

    Глава ДНР заявил о готовности Киева к масштабной войне

    По его словам, сейчас наблюдается «наиболее горячий период» за последние несколько лет.

    Киев, добавил он, стягивает большое количество техники к линии соприкосновения, что фиксируют наблюдатели ОБСЕ.

    «Также стянуто достаточно большое количество личного состава. Такого не было очень-очень давно», — подчеркнул глава ДНР.

    Также он упрекнул Францию и Германию в том, что они не пытаются снизить напряженность в регионе.

    «Франция и Германия молчат и не используют весь свой ресурс стран-гарантов для давления на Украину, чтобы Украина снизила градус», — заявил Пушилин.

    НАТО и США, по его мнению, подталкивают Украину к вооруженному конфликту. Власти ДНР видят «множество телефонных звонков с поддержкой в адрес Украины со стороны руководства НАТО, со стороны представителей американского истеблишмента».

    О том, что Киев взял «линию на эскалацию» конфликта ранее заявили в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что полномасштабные боевые действия будут угрожать и России.