Глава ДНР заявил о готовности Киева к масштабной войне

Украина готова к эскалации конфликта в Донбассе и полномасштабным боевым действиям. Об этом РБК заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.

По его словам, сейчас наблюдается «наиболее горячий период» за последние несколько лет.

Киев, добавил он, стягивает большое количество техники к линии соприкосновения, что фиксируют наблюдатели ОБСЕ.

«Также стянуто достаточно большое количество личного состава. Такого не было очень-очень давно», — подчеркнул глава ДНР.

Также он упрекнул Францию и Германию в том, что они не пытаются снизить напряженность в регионе.

«Франция и Германия молчат и не используют весь свой ресурс стран-гарантов для давления на Украину, чтобы Украина снизила градус», — заявил Пушилин.

НАТО и США, по его мнению, подталкивают Украину к вооруженному конфликту. Власти ДНР видят «множество телефонных звонков с поддержкой в адрес Украины со стороны руководства НАТО, со стороны представителей американского истеблишмента».

О том, что Киев взял «линию на эскалацию» конфликта ранее заявили в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что полномасштабные боевые действия будут угрожать и России.