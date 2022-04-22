Украинские РСЗО БМ-30 «Смерч» обстреляли Новоайдар— Народная милиция ЛНР

Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Новоайдар, по поселку выпустили шесть снарядов из реактивной системы залпового огня БМ-30 «Смерч». Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел производился со стороны населенного пункта Новодружеск в 19:25 (время совпадает с московским).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел. 19.25 с направления населенный пункт Новодружеск по населенный пункт Новоайдар с применением РСЗО БМ-30 Смерч (шесть снарядов)», — говорится в сообщении.

Вооруженные силы Луганской Народной Республики продолжают наступление в районе 29-го блокпоста и отбивают у ВСУ новые позиции. При отступлении украинские боевики бросают целые арсеналы вооружения, отметили в Народной милиции ЛНР.

Днем ранее военнослужащие ЛНР сообщили, что вышли к границе Харьковской области и освободили путь к Харькову. Это позволит осуществлять подвоз продуктов питания и гуманитарной помощи местному населению.