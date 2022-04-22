Украинские РСЗО БМ-30 «Смерч» обстреляли Новоайдар— Народная милиция ЛНР
НМ ЛНР сообщила, что ВСУ выпустили шесть снарядов из РСЗО «Смерч» по Новоайдару
Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Новоайдар, по поселку выпустили шесть снарядов из реактивной системы залпового огня БМ-30 «Смерч». Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обстрел производился со стороны населенного пункта Новодружеск в 19:25 (время совпадает с московским).
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел. 19.25 с направления населенный пункт Новодружеск по населенный пункт Новоайдар с применением РСЗО БМ-30 Смерч (шесть снарядов)», — говорится в сообщении.
Вооруженные силы Луганской Народной Республики продолжают наступление в районе 29-го блокпоста и отбивают у ВСУ новые позиции. При отступлении украинские боевики бросают целые арсеналы вооружения, отметили в Народной милиции ЛНР.
Днем ранее военнослужащие ЛНР сообщили, что вышли к границе Харьковской области и освободили путь к Харькову. Это позволит осуществлять подвоз продуктов питания и гуманитарной помощи местному населению.