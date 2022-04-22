Бойцы Народной милиции ЛНР упрочили свои позиции в районе 29‐го блокпоста

Вооруженные силы ЛНР продолжают наступать в районе 29-го блокпоста. Они отбивают у украинских сил новые позиции. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции (НМ) республики.

«Артиллеристы оборонного ведомства республики и ВС РФ без перерыва накрывают огнем укрепрайоны противника, расчищая дорогу для пехотных подразделений», — сказано в сообщении.

Украинские формирования во время отступления оставляют целые арсеналы вооружения, поэтому проблем с боекомплектами нет. Речь идет как о своем вооружении, так и об иностранном.

Позиции противника хорошо укреплены — бункеры и сеть подземных городов. Это позволяет националистам вести обзор за местностью и корректировать артиллерийский огонь. Однако бойцы НМ ЛНР нашли способ выбивать противника из его укреплений.

«Шашку в трубу, только так их можно выкурить», — сказал военный из ЛНР.

Противник отступает в жилую постройку ближайших населенных пунктов и при этом прикрывается мирным населением.

Ранее Минобороны РФ показало кадры оставленного укрепрайона, снятые с коптера.