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    22 апреля 2022, 11:42

    Бойцы Народной милиции ЛНР упрочили свои позиции в районе 29‐го блокпоста

    НМ ЛНР захватила господствующие высоты в районе 29-го блокпоста

    Александр Иванов

    Вооруженные силы ЛНР продолжают наступать в районе 29-го блокпоста. Они отбивают у украинских сил новые позиции. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции (НМ) республики.

    Бойцы Народной милиции ЛНР упрочили свои позиции в районе 29‐го блокпоста

    «Артиллеристы оборонного ведомства республики и ВС РФ без перерыва накрывают огнем укрепрайоны противника, расчищая дорогу для пехотных подразделений», — сказано в сообщении.

    Украинские формирования во время отступления оставляют целые арсеналы вооружения, поэтому проблем с боекомплектами нет. Речь идет как о своем вооружении, так и об иностранном.

    Позиции противника хорошо укреплены — бункеры и сеть подземных городов. Это позволяет националистам вести обзор за местностью и корректировать артиллерийский огонь. Однако бойцы НМ ЛНР нашли способ выбивать противника из его укреплений.

    «Шашку в трубу, только так их можно выкурить», — сказал военный из ЛНР.

    Противник отступает в жилую постройку ближайших населенных пунктов и при этом прикрывается мирным населением.

    Ранее Минобороны РФ показало кадры оставленного укрепрайона, снятые с коптера.