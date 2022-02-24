Украинские пограничники покинули границу с Россией

Все подразделения украинских пограничников покинули свои посты на границе с Россией. Такое заявление сделали в ЦОС ФСБ.

Украинские солдаты массово покидают свои места дислокации. Они не оказывали никакого сопротивления российской армии.

«Украинские пограничники массово покидают места дислокации на российско-украинской границе. По состоянию на 13.00 украинские пограничники покинули все подразделения на российско-украинской границе», — сказано в сообщении.

Вмешательство России в ситуацию на Украине делает невозможным решение конфликта политическим путем. Такое заявление ранее сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Кроме того, президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что военное руководство Украины предупреждали о возможной военной операции, но оно не предприняло никаких шагов.