Мир 30 марта 2024, 04:25 Украинские новобранцы пожаловались на червей в еде на полигонах Депутат Рады Гончаренко: бойцы ВСУ пожаловались на червей в еде на полигонах РИА «Новости»

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Украинские новобранцы пожаловались на ужасные условия и антисанитарию на полигонах ВСУ. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Где бани? Где возможность помыться? Постирать одежду? <…> На раздаче [на кухне] стоят без перчаток, черпают своими кружками. В еде — черви», — написал депутат.

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Гончаренко добавил, антисанитария и плохая организация привели к тому, что все больше бойцов ВСУ начали болеть.

Кроме того, имеются проблемы и с подготовкой, так как новобранцев обучают старые «мужики-алкоголики», который просто «читают по бумажке и рассказывают байки».

По мнению британского военного аналитика Франца-Стефана Гади, ВСУ больше пострадала от нехватки личного состава, а не от дефицита боеприпасов. Он добавил, что украинские солдаты также не видят ни цели, ни перспектив, что отражается на их боевом духе.

Ранее украинский военнопленный Александр Гуприн рассказал, что мобилизованные жили в сточных трубах, обучаясь на базах подготовки. Командиры называли их скотами и подвергали жестоким издевательствам.