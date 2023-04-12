Мир 12 апреля 2023, 16:18 Украинские боевики прошли обучение в Испании Минобороны Испании: более 1 тыс. военных Украины проходят или уже прошли обучение в стране Ministry of Defense of Ukraine

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Свыше тысячи военнослужащих ВСУ проходят или завершили подготовку в Испании. Об этом заявила министр обороны Маргарита Роблес на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Алексеем Резниковым, сообщил ТАСС.

«Уже более тысячи украинских военных прошли и проходят обучение <…> в Испании», — сказала Роблес.

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Глава военного ведомства пообещала поддерживать Украину, сколько потребуется.

Ранее правительство Испании приняло решение передать киевским шесть немецких танков Leopard. По информации издания Еl Pais, их перевезут на Украину сразу после Пасхи, в середине апреля.

В начале марта в городе Бильбао на севере Испании состоялась массовая акция в поддержку России. На демонстрацию вышли более двух тысяч человек. Ее участники выступили против повышения оборонных расходов Европы, накачки ВСУ оружием и агрессивной стратегии Североатлантического альянса на расширение.