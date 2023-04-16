16 апреля 2023, 07:36
Украинские беженцы провели акцию протеста из-за условий в Нидерландах
GLD: беженцы с Украины провели митинг на военной базе Харскамп в Нидерландах
Украинские беженцы в Нидерландах провели протестную акцию из-за условий своего содержания на военной базе в регионе Гелдерланд. Об этом сообщило издание GLD.nl.
По данным источника, украинцев возмутило некомфортное пребывание на базе Харскамп.
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«В основном беженцы жаловались на плохие санитарные условия, слабое образование для детей и отсутствие приватности», — говорится в сообщении.
Всего в протестной акции приняли участие около десяти человек, они принесли с собой плакаты и флаги страны.
Украинские беженцы постоянно появляются в сводках новостей иностранных стран по самым неожиданным поводам. Например, недавно в Польше 60-летний украинец вышел на улицу перед зданием посольства и попытался себя сжечь заживо.
Также жители Румынии стали выселять беженцев с Украины из-за изменившихся правил поддержки.
Украина
Нидерланды
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