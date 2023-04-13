Мир 13 апреля 2023, 11:42 Украинец пытался сжечь себя заживо в Польше RMF FM: украинский беженец поджег себя перед генконсульством Украины в Кракове Википедия

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Украинский беженец попытался совершить акт самосожжения перед генеральным консульством Украины в Кракове. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

ЧП произошло утром в четверг: 60-летний мужчина вышел к зданию представительства Украины и начал призывать соотечественников «защитить страну от русских».

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После этого он облил себя горючей жидкостью и поджег. Пламя успели сбить прохожие и полицейские. Пострадавшего отвезли в больницу с обширными ожогами, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

В начале апреля в Польше два украинца стали жертвами агрессии со стороны местных мужчин. Инцидент случился в городе Лодзи. Переехавшие выпивали в компании, но в какой-то момент разгорелся конфликт. Украинцы получили переломы ребер.

Также сообщалось, что польские власти обяжут беженцев с Украины платить за предоставленное место проживания.