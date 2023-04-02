Мир 02 апреля 2023, 07:12 Жители Румынии начали выселять украинских беженцев Adevarul: жители Румынии начали выселять беженцев с Украины из-за новых правил поддержки РИА «Новости»

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Украинские беженцы, переехавшие в Румынию, столкнулись с необходимостью вновь искать себе новое жилье из-за изменений в правилах поддержки. Об этом сообщило издание Adevarul.

Власти страны готовятся внести поправки в законодательство страны, которые коснутся беженцев.

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В настоящее время действует программа «50/20», по ее правилам, каждый приютивший у себя украинца местный житель получает компенсацию в размере 50 и 20 леев на их ежедневное проживание и пропитание.

Однако по новым правилам, теперь украинские семьи будут сами получать выплату в 2 000 леев, а срок помощи составит всего четыре месяца. После этого беженцам необходимо самостоятельно найти себе работу.

Собственников жилья такие условия не устраивают, они требуют от беженцев оплаты за проживание. В связи с этим многие украинцы обращаются за помощью в государственные органы, утверждая, что им нечем кормить детей.

Ранее два украинца оказались избиты группой поляков в городе Лодзи.