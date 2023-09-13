13 сентября 2023, 05:10
Украинские беженцы попались на незаконной торговле в Ирландии
Donegallive: украинских беженцев обвинили в незаконной продаже сигарет в Ирланди
Ирландские полицейские поймали украинских беженцев на незаконной продаже сигарет. Статья об этом появилась в местной газете Donegallive.
Незаконными предпринимателями оказались украинские беженцы Роман Носенко и Михаил Скряга. Мужчины предстали перед судом Леттеркенни. Им предъявили обвинение в незаконном производстве сигарет. Рассмотрение дела перенесли на декабрь.
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Ранее стало известно, что некоторым украинским беженцам в Ирландии пришли фейковые письма о службе в ВСУ. В посланиях говорилось о необходимости возвращения на Украину и службы в вооруженных силах Украины.
В понедельник, 11 сентября, президент Украины Владимир Зеленский пригрозил странам Евросоюза бунтом украинских беженцев при сокращении военной помощи. По словам Зеленского, граждане Украины способны создать «большие проблемы приютившим их странам».
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