Мир 12 сентября 2023, 23:53 Украинским беженцам в Ирландии пришли фейковые письма о службе в ВСУ Irish Times: беженцам с Украины в Ирландии пришли фейковые письма о службе в ВСУ Pxhere

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Некоторые украинские беженцы в Ирландии получили фейковые письма якобы от ирландского Министерства юстиции. В посланиях говорилось о необходимости возвращения на Украину и службы в ВСУ. Об этом сообщила газета Irish Times.

Как отметили авторы материала, в фейковых письмах утверждалось, что были направлены запросы об экстрадиции для возвращения украинских беженцев на Украину для прохождения службы в вооруженных силах страны.

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В качестве примера газета привела письма, датированные 7 сентября. В них говорилось, что Министерство юстиции Ирландии «получило запрос от правительства Украины» относительно экстрадиции.

Кто именно стоит за отправленными фейковыми письмами неизвестно. Также в материале не указывается точное количество писем. В этих посланиях говорилось, что в октябре получатель должен предстать перед Верховным судом на «слушании по запросу об экстрадиции».

Министерство юстиции Ирландии подтвердило, что за отправкой таких писем оно не стоит, указало издание.

После окончания конфликта на Украине свыше трех миллионов украинских беженцев могут не вернуться из-за границы на родину. Такие данные предоставил Центр экономической стратегии Украины. Это, по мнению исследователей, может подорвать экономику Украины и помешать восстановлению страны после окончания кризиса.