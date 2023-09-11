Мир 11 сентября 2023, 14:58 Европе пригрозили бунтами украинцев при сокращении помощи Зеленский пообещал ЕС проблемы с украинскими беженцами при сокращении помощи Unsplash

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Сокращение объемов помощи со стороны стран Евросоюза приведет к непредсказуемой реакции украинских беженцев. Такой прогноз в беседе с журналом The Economist сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Он пояснил, что уехавшие после начала боевых действий в страны Европы сограждане вели себя хорошо и благодарны государствам, которые обеспечили их жильем и всем необходимым. Но они прекрасно понимают, что уехали не навсегда, и готовы вернуться домой при условии окончания конфликта.

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«Сокращение помощи создаст риски для Запада на его собственном заднем дворе. Невозможно предсказать, как отреагируют миллионы украинцев, находящихся в европейских странах, на то, что их страну бросят», — заявил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что хорошо эта ситуация для Европы не закончится, потому что загнанные в угол беженцы способны на создание больших проблем приютившим их странам.

Общее количество уехавших в европейские страны украинцев, которые зарегистрировались в программах помощи беженцам, составило более восьми миллионов человек. Такие данные с 24 февраля 2022-го по 23 мая 2023 года привело Управление верховного комиссара ООН по делам вынужденных мигрантов.

По оценке Центра экономической стратегии Украины, более трех миллионов украинских беженцев уже не рассматривают вариант возвращения домой. Это около 8% всего населения страны. Из-за больших потерь в ходе боевых действий и большого количества мигрантов восстанавливать Украину после завершения конфликта станет некому.