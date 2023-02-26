Мир 26 февраля 2023, 07:48 Немцы не оценили провокацию против России с танком в Берлине Посольство РФ в Берлине: провокация с подбитым танком не нашла поддержки немцев Telegram

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Граждане Германии не повелись на провокацию властей с установкой у посольства России в Берлине подбитого танка. Об этом заявило российское диппредставительство в своем Telegram-канале.

«Провокация с установкой у стен Посольства России в Берлине подбитого российского танка не встретила понимания, поддержки и сочувствия германских граждан», — говорится в сообщении.

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Более того, в посольстве РФ в Германии подчеркнули, что жители страны предельно четко высказались за мирное урегулирование украинского конфликта, выступили против его эскалации путем накачивания киевского режима немецким оружием и военной техникой. Кроме этого призвали отменить антироссийские санкции.

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Речь идет о митинге, который прошел накануне в столице Германии. Около 25 тысяч жителей страны собрались у Бранденбургских ворот с призывом к правительству ФРГ остановить антироссийскую повестку. Организовали акцию депутат бундестага Сара Вагенкнехт и журналистка Алиса Шварцер. Многие немцы пришли на митинг с российским флагом.