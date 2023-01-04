Мир 04 января 2023, 19:42 Украинская журналистка стала фигурантом уголовного расследования за фильм о Мариуполе СБУ открыла расследование против украинской журналистки за «пророссийские сюжеты» СБУ

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Опубликованные на YouTube-канале украинской журналистки сюжеты стал причиной досудебного расследования со стороны СБУ. В Telegram-канале ведомства сообщили, что раньше девушка работала на телеканале подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука.

В релизе указали, что журналистка снимает пророссийские сюжеты, чтобы манипулировать сознанием зрителей. В частности, в вину ей вменяют документальный фильм о Мариуполе. Следователи назначили необходимые экспертизы, по итогам которых примут дальнейшее решение.

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Несмотря на то, что имени журналистки украинские силовики не назвали, коллеги девушки выяснили, что заявление на нее написал депутат Верховной рады от партии «Голос» Ярослав Юрчишин. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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В тексте говорится, что журналистка Диана Панченко опубликовала на своем YouTube-канале видео из Донецка и Мариуполя. По мнению депутата, своими сюжетами она нарушила национальную безопасность Украины.

Диана Панченко работала ведущей на телеканале NewsOne, закрытом вместе с каналами ZIK и «112 Украина» по требованию президента страны Владимира Зеленского в 2021 году. Решение о ликвидации медиа принял Национальный совет безопасности.

В конце декабря 2022 года Зеленский подписал новый закон о СМИ. Он предполагает, что Национальный совет по теле- и радиовещанию сможет без судебного решения приостанавливать работу любого медиа на две недели, штрафовать журналистов и отменять регистрацию газет и журналов.

Как сообщил «Политэксперт», подписанный украинским закон раскритиковал руководитель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он подчеркнул, что речь идет о глобальной цензуре оппозиционных медиа, несогласных с политикой действующих властей.