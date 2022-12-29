29 декабря 2022, 21:03
Зеленский подписал закон, передающий государству полный контроль над СМИ
Президент Украины Зеленский законом «О медиа» усилил контроль государства над СМИ
На Украине законодательно запретили позитивное освещение действий России. Закон «О медиа», который подписал президент Владимир Зеленский, также предполагает усиление контроля государства над СМИ.
Согласно новому закону, Национальный совет по теле- и радиовещанию становится единым регулятором СМИ. Он будет направлять в редакции обязательные для выполнения предписания, приостанавливать работу средств массовой информации на две недели, отменять регистрацию газет и журналов, а также штрафовать любые медиа.
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Кроме этого, Национальный совет сможет требовать от провайдеров блокировать доступ к СМИ, а от некоторых соцсетей — удалять любой материал. От компании Google — убирать из выдачи поиска неугодную информацию.
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Союз журналистов Украины уже выступил против законопроекта. Они отмечают, что Нацсовет не является независимым регулятором, так как его одну его половину назначает президент, а другую парламент, который полностью поддерживает главу государства.
Владимир Зеленский
Журналистика
Украина
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