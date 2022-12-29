Мир 29 декабря 2022, 21:03 Зеленский подписал закон, передающий государству полный контроль над СМИ Президент Украины Зеленский законом «О медиа» усилил контроль государства над СМИ РИА «Новости»

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На Украине законодательно запретили позитивное освещение действий России. Закон «О медиа», который подписал президент Владимир Зеленский, также предполагает усиление контроля государства над СМИ.

Согласно новому закону, Национальный совет по теле- и радиовещанию становится единым регулятором СМИ. Он будет направлять в редакции обязательные для выполнения предписания, приостанавливать работу средств массовой информации на две недели, отменять регистрацию газет и журналов, а также штрафовать любые медиа.

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Кроме этого, Национальный совет сможет требовать от провайдеров блокировать доступ к СМИ, а от некоторых соцсетей — удалять любой материал. От компании Google — убирать из выдачи поиска неугодную информацию.

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Союз журналистов Украины уже выступил против законопроекта. Они отмечают, что Нацсовет не является независимым регулятором, так как его одну его половину назначает президент, а другую парламент, который полностью поддерживает главу государства.