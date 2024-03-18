Мир 18 марта 2024, 05:12 Натовские лидеры начали избегать поездок в Одессу из страха перед артиллерией ВС РФ Аналитик Меркурис: лидеры НАТО стали избегать Одессу из-за точных ударов ВС РФ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Лидеры западных стран начали избегать поездок в Одессу, опасаясь точных ударов российской ракетной артиллерии. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Британский министр обороны Грант Шаппс сегодня должен был посетить Одессу, но он решил, что лучше этого не делать», — рассказал он.

Реклама

Меркурис напомнил, что российская артиллерия ранее поразила пункты дислокации морских дронов ВСУ в ключевом портовом городе Украины.

Еще в начале марта план визита британского министра обороны изменили. Причина — взрывы в порту Одессы, которые прогремели 6 марта. В то время в городе заметили кортеж президента Украины Владимира Зеленского, который встречался с греческим премьер-министром Киракосом Мицотакисом.

Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос пожаловался на ВКС России и артиллерию, обвинив их в возникновении психических проблем у украинских солдат. Последние впадали в ужас от их работы, в частности, от ударов авиации управляемыми авиабомбами.