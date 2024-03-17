Спецоперация 17 марта 2024, 00:15 В Британии заявили о колоссальном превосходстве России в разведке Аналитик Меркурис: удар по «Кракену» показал превосходство России в разведке РИА «Новости»

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Российская разведка обладает данными о любых передвижениях украинских войск, что позволяет армии РФ наносить чувствительные удары даже по таким соединениям ВСУ, как разведывательно-диверсионное подразделение «Кракен»*. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Они знают, где находится подразделение „Кракен“, они знают, где военные ВСУ устраивают конфиденциальные собрания. Они могут проследить, где находятся зенитно-ракетные комплексы Patriot», — заявил эксперт.

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Меркурис добавил, что собранные данные позволяют ВС РФ наносить молниеносные удары, что, по его словам, «довольно тревожно».

Ранее российские военные ликвидировали 300 боевиков «Кракена»*, ударив объемно-детонирующей авиабомбой весом порядка 1,5 тонны по их месту дислокации.

В начале года ВС РФ уничтожили более 30 боевиков «Кракена»* и «Русского добровольческого корпуса»** в Харькове, а также более 100 военных ВСУ в городе Балаклея в Харьковской области.

* «Кракен» признан в России экстремистской организацией, ее деятельность и символы на территории страны запрещены.

** Запрещенная в России террористическая организация.