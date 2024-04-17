Мир 17 апреля 2024, 20:56 Украинец вырвался из рук пограничников и сбежал в Венгрию на КПП в Закарпатье «24 канал»: украинец незаконно пересек границу с Венгрией на КПП в Закарпатье Freepik

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Украинец сумел сбежать в Венгрию, вырвавшись из рук пограничников на одном из КПП в Закарпатье. О незаконном пересечении границы украинскому телеканалу «24 канал» сообщил представитель погранслужбы Андрей Демченко.

Мужчина следовал на контрольно-пропускной пункт, однако потом попытался пересечь границу обходным путем.

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«Наш пограничник <…> попытался его задержать, но тому удалось вырваться и сбежать на территорию Венгрии», — заявил Демченко.

По словам представителя украинской погранслужбы, нарушитель накануне пытался пересечь границу легально, но ему отказали.

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