17 апреля 2024, 20:56
Украинец вырвался из рук пограничников и сбежал в Венгрию на КПП в Закарпатье
«24 канал»: украинец незаконно пересек границу с Венгрией на КПП в Закарпатье
Украинец сумел сбежать в Венгрию, вырвавшись из рук пограничников на одном из КПП в Закарпатье. О незаконном пересечении границы украинскому телеканалу «24 канал» сообщил представитель погранслужбы Андрей Демченко.
Мужчина следовал на контрольно-пропускной пункт, однако потом попытался пересечь границу обходным путем.
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«Наш пограничник <…> попытался его задержать, но тому удалось вырваться и сбежать на территорию Венгрии», — заявил Демченко.
По словам представителя украинской погранслужбы, нарушитель накануне пытался пересечь границу легально, но ему отказали.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал резонансный законопроект, ужесточающий условия мобилизации в стране. В Верховной раде отметили, что народ не простит этого Зеленскому, закон станет приговором президенту. Депутаты отметили, что офис президента вычеркнул из закона самые важные поправки.
Владимир Зеленский
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