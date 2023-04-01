01 апреля 2023, 07:12
Поляки жестоко избили двух украинцев и потребовали убраться домой
Wprost: группа поляков в Лодзи избила двух украинцев и потребовала убраться домой
Два гражданина Украины стали жертвой агрессии со стороны поляков в городе Лодзи. Об этом сообщило издание Wprost.
Конфликт произошел в ночь на 26 марта. Украинцы распивали спиртное в компании с поляками, но в какой-то момент участники встречи повздорили. Переехавшие с Украины Павел и Андрея получили телесные травмы, у одного из них сломаны ребра и челюсть.
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По данным издания, поляки во время драки кричали украинцам, чтобы они «убирались к себе домой».
При этом украинцы не являются беженцами, они работают в Польше легально последние несколько лет. Что именно послужило причиной драки — неизвестно.
Полиция предъявила обвинения четырем подозреваемым по делу, один из них является несовершеннолетним подростком. Правоохранители подчеркнули, что показания пострадавших дают основания полагать, что их национальность не стала причиной драки.
Украина
Польша
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