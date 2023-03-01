Мир 01 марта 2023, 19:00 Украинских беженцев заставят платить за места в центрах проживания в Польше Interia: украинских беженцев обяжут оплачивать места в центрах проживания в Польше РИА «Новости»

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С 1 марта украинским беженцам в Польше придется платить за размещение в местных центрах проживания. Об этом сообщил портал Interia.

На сегодняшний день в Польше находятся более миллиона украинских беженцев.

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«Новые правила оплаты за размещение в местах коллективного проживания касаются 80 тысяч человек, поскольку там живут очень много людей», — отметил замминистра внутренних дел, полномочный представитель правительства по вопросам беженцев с Украины Павел Шефернакер.

По его словам, такие же правила действуют с июня для проживающих в польских семьях. В материале отметили, что о новом законе власти Польши сообщили еще в сентябре 2022 года. Однако беженцев удивило нововведение. Они считали, что мера будет гипотетической, подчеркнули обозреватели статьи.

Шефернакер сообщил, что власти страны таким образом хотят заставить беженцев искать работу и меньше находиться в местах коллективного проживания.

В законе предусмотрели целый ряд исключений. Например, изменения не коснутся тех, кто зависит от посторонней помощи. Речь идет о детях до 18 лет, людях с ограниченными возможностями и пенсионного возраста, беременных женщинах и родителях, воспитывающих детей до года. Также мера не коснется самостоятельно ухаживающих за тремя и более несовершеннолетними детьми.

Накануне украинские беженцы пожаловались на очень низкие пособия в Швеции. Многие из них в чужой стране остались без средств к существованию.