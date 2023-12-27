Мир 27 декабря 2023, 23:52 Выстрел в ногу. Закон о мобилизации стал последним шансом Украины на помощь Запада Военный эксперт Джерелиевский: Залужного решили выставить виновником мобилизации РИА «Новости»

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Кабинет министров Украины внес в Верховную раду анонсированный президентом Владимиром Зеленским законопроект о новых правилах мобилизации. Документ получился объемным: 72 страницы ограничений, а также сокращений прав и свобод потенциальных солдат. Скандальный законопроект, положения которого уже просочились в СМИ, усилил раскол в украинской верхушке.

Что содержит законопроект о мобилизации на Украине

Главное в документе — снижение призывного возраста с 27 до 25 лет. Кроме того, все граждане Украины от 18 до 60 лет, в том числе женщины, должны иметь при себе помимо паспорта военно-учетные документы. Авторы проекта сузили перечень неподлежащих мобилизации лиц.

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От отправки на поле боя не освобождает получение второго высшего образования и даже инвалидность III группы, которая предполагает отсутствие парных органов или одной конечности. Под мобилизацию попадут опекуны инвалидов. Все, кто получил отсрочку от призыва по медицинским показаниям, должны будут пройти повторную медкомиссию. Отказ от лечебно-военной проверки обернется тюремным заключением на срок до пяти лет.

РИА «Новости»

Меры по обеспечению мобилизации заставили украинцев вспомнить крепостное право. Законопроект предполагает добровольно-принудительную перепись населения всех без исключения мужчин. Тот, кто этого не сделает, получит наказание как дезертир или уклонист. К запрету на выезд из страны, де-факто действующему, добавят блокирование счетов и банковских карт, а также запрет на любые действия с собственностью.

Законопроекту еще предстоит пройти минимум два чтения. Даже при самой ускоренной процедуре его могут принять не раньше второй половины января, а вступит документ в силу только через месяц после этой даты. При этом парламентская оппозиция уже называет закон «антиконституционным».

РИА «Новости»

Конфликт в украинской верхушке

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный фактически обвинил Зеленского во вранье. Военачальник отметил, что командование не запрашивало у украинского руководства мобилизацию 500 тысяч украинцев, о чем ранее заявлял Зеленский.

По словам Залужного, военные делали запрос на доукомплектацию армии, но цифры отличались от тех, что озвучил украинский лидер.

«Военное командование никакого запроса не делало на какие-то там цифры и тому подобное»», — подчеркнул генерал.

Реакция в Верховной раде

Депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко заявил, что законопроект о мобилизации нарушает основные права и свободы и загоняет украинцев «в угол». Документ представляет собой изощренное орудие мести тем, кто не хочет погибать за режим, а пытается сохранить жизнь, подчеркнул парламентарий. Узаконенная форма принуждения спровоцирует всплеск агрессии людей в адрес власти.

«Это закон про то, чтобы загнать наших мужиков, как собак, в угол. Но эти же собаки станут волками, и тогда мы можем получить обратный эффект», — предупредил парламентарий.

Лидер украинской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала закон о мобилизации на Украине в его текущей редакции антиконституционным и отказалась голосовать за него.

«Батькивщина» не будет голосовать за закон о мобилизации в его нынешнем виде. Юлия Тимошенко лидер фракции «Батькивщина»

РИА «Новости»

Руководство правящей на Украине партии «Слуга народа» вовсе не рекомендует депутатам Рады публично высказываться и комментировать новый законопроект, сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Неформальное правило у нас сейчас: мы в стороне, пусть говорят военные. В любой момент мы можем сыграть в „доброго полицейского“», — заявил источник в парламентской фракции партии.

Один депутат на условиях анонимности заявил, что прямого запрета не было, однако есть «рекомендация с предупреждением», что высказывания по этому проекту «чреваты последствиями». По словам другого парламентария, он очень «переживает за личную безопасность» после публикации документа и боится появляться в своем округе, потому что законопроект «никому не нравится».

Последний шанс Украины

Публичные заявления Залужного укрепляют его позицию как основного конкурента Зеленского на выборах президента, рассказала «360» политолог Анна Богачева. Она объяснила, что тема противостояния с Россией однозначно станет основной в предвыборной кампании всех кандидатов в главы государства, но простым лозунгом «Мы победим» тут уже не обойтись. Вероятно, подтекстом в кампании Залужного станут обвинения Зеленского в неконструктивных решениях и последующих за ними провалах на фронте.

Новый закон о мобилизации — это последний шанс Украины что-то показать западным партнерам в надежде на продолжение финансовой и военной помощи. Анна Богачева политолог

Взаимные обвинения Украины и Запада в провале контрнаступления демонстрируют если не охлаждение отношений, то явно ту самую усталость от конфликта. Украина теряет людей, сжигает бюджеты, а предоставить какие-то реальные обоснования, кроме заявлений о «всемирной угрозе от России» не может, подчеркнула собеседница «360».

По ее словам, многие на Украине уже не строят иллюзий не только о быстром разрешении конфликта, но и о сильно выгодных для себя условиях при мирных переговорах. При этом стране нужно в каком-то виде дотянуть до собственных выборов, чтобы получить понимание о дальнейшей стратегии существования.

О стратегии победы или сохранении территорий речь уже не идет. Анна Богачева политолог

РИА «Новости»

Выстрел в ногу и козырная карта

Одной из задач законопроекта о мобилизации на Украине оказалась дискредитация Залужного в глазах украинского народа — по мнению администрации Зеленского, главком ВСУ становится непростительно популярным, поделился мнением с «360» военный эксперт Борис Джерелиевский.

«Чтобы что-то с этим сделать, решили убить двух зайцев одним выстрелом одновременно: набрать необходимые полмиллиона, которые от них требуют западные кураторы, и дискредитировать Залужного, выставив его виновником и организатором этой мобилизации», — объяснил специалист.

РИА «Новости»

Украинские власти несколько просчитались, попытавшись переложить ответственность за законопроект на Залужного, хотя он проистекал именно от Зеленского, отметил Джерелиевский.

«Этот законопроект — фактически козырная карта, которую Зеленский дал всем своим соперникам. Сейчас из небытия вынырнула даже Юлия Тимошенко. Тимошенко, которая бросилась критиковать закон и объявила, что не будет голосовать за него. Ее фракция также не будет голосовать. Критикуют его даже представители „Слуги народа“, фактически партия власти.<…> Выстрел получился скорее в ногу, чем в Залужного. В любом случае, он Залужному ущерба не нанесет», — добавил эксперт.

Вне зависимости от того, есть закон или нет, мобилизация на Украине осуществляется драконовскими методами, напомнил Джерелиевский. Он рассказал, что украинское руководство распространило инструкцию, согласно которой съемку военкомов хотят приравнять к съемке работы ПВО или прилетов. Мобилизация будет продолжаться, и все больше категорий людей попадут под призыв, заключил военный эксперт.