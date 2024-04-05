Мир 05 апреля 2024, 20:59 Украине придется выплачивать США военные контрибуции Руссо: Украина будет выплачивать США кредиты в виде военных контрибуций РИА «Новости»

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Украину заставят выплатить предоставленные ей Соединенными Штатами кредиты в качестве «военных контрибуций». Об этом сообщил The American Conservative.

«Эти кредиты станут существенным бременем для бюджета Украины, как и все военные кредиты и контрибуции в истории», — подчеркнул управляющий редактор американского журнала Джуд Руссо.

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Такое развитие ситуации станет тяжелой ношей для украинской экономики и ослабит страну, предупредил автор статьи.

Ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин раскритиковал идею о том, что США должны предоставлять помощь Украине в виде беспроцентного кредита. Дипломат назвал это нечестной историей.

Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предложил в случае «победы» расплатиться с Соединенными Штатами российскими алмазами, нефтью и газом.