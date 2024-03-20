Мир 20 марта 2024, 18:09 Украина пообещала в случае победы расплатиться с США российскими алмазами и мехами Politico: Украина отблагодарит США российскими ресурсами в случае победы Pxhere

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Украина расплатится с Соединенными Штатами ресурсами из России в случае победы. Такое заявление сделал бывший украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян, чьи слова привело издание Politico.

Американцам пообещали благодарность в виде российских алмазов, мехов, нефти и газа.

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«Если мы проиграем, не будет вопроса о деньгах — это станет вопросом о том, как Запад сможет выжить», — добавил Омелян.

Пока на Украине рассуждают о возможности «победы» в противостоянии с Россией, в США признают, что украинский фронт сыпется и трещит, сообщил RT.

Западные журналисты заявили, что Украина рискует потерять еще больше территорий на фоне продвижения Вооруженных сил России. Ресурсы ВСУ стремительно иссякают, пока российские бойцы продолжают идти вперед после освобождения Авдеевки.