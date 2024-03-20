20 марта 2024, 22:56
Украинского политика возмутило требование США о возврате кредитов
Климкин назвал нечестным требование США о возврате Украиной долгов по кредитам
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин раскритиковал заявление американского сенатора Линдси Грэма* о том, что США должны предоставлять помощь Украине в виде беспроцентного кредита. Об этом дипломат заявил в эфире телеканала NTA.
«Я считаю, что требовать от Украины воевать за какие-то кредитные деньги США — это неправильно. Нечестная история», — подчеркнул экс-министр.
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По его словам, Украина сейчас воюет не только за себя, но и отстаивает фундаментальные американские интересы по «ослаблению России».
Грэм* ранее заявил, что украинцы должны служить в армии вне зависимости от возраста. ВСУ, по его мнению, нужно как больше людей. И они должны идти в армию вне зависимости от военной помощи из США. Грэм* также призвал Раду ужесточить мобилизацию в стране.
* внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
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