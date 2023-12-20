Власть 20 декабря 2023, 12:51 Кремль не увидел предпосылок для мирных переговоров по Украине Песков назвал абсурдной предлагаемую Украиной «формулу мира» РИА «Новости»

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Никаких предпосылок для мирных переговоров по Украине в текущей ситуации не наблюдается. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, что вопрос переговоров с Россией сейчас не актуален. Пресс-секретарь президента России согласился с украинским лидером.

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«Мы неоднократно повторяли, что для этих переговоров нет никакого базиса, никакого фундамента, нет никаких предпосылок для таких переговоров», — отметил представитель Кремля.

Говоря о «формуле мира», которая продолжает часто упоминаться, Песков призвал раскрыть глаза и обратить внимание на факты.

«„Формулу мира“ пытаются искать без участия России. По меньшей мере, это является абсурдным процессом», — констатировал пресс-секретарь президента РФ.

Представитель Кремля назвал подобную деятельность процессом, не имеющим потенциала на какие-либо результаты.

Bloomberg ранее сообщило, что Украина может решиться на переговоры с Россией из-за сокращения помощи Запада. По данным агентства, политические споры в США и Евросоюзе о поддержке ВСУ зашли в тупик.