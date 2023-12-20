Мир 20 декабря 2023, 14:44 Украине объяснили, при каких условиях у нее появится шанс на переговоры с Россией NYT: Украина может угрожать дронами, чтобы иметь шанс на переговоры с Россией РИА «Новости»

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У ВСУ мало шансов вернуть какие-либо территории, поэтому Украина может лишь угрожать применением дронов и ракет, чтобы вести переговоры с Россией в 2025 году. Об этом написала газета The New York Times.

По данным издания, Украине еще долго придется ждать помощь со стороны западных союзников. На фоне этого некоторые американские военачальники рекомендуют властям страны следовать стратегии «Удерживай и наращивай». Речь идет об удержании территорий и наращивании собственного производства оружия.

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NYT подчеркнула, что целью ВСУ будет «создание угрозы с помощью дронов и ракет большой дальности». Благодаря этому у Украины появится шанс для содержательных переговоров в 2024 или в 2025 годах.

Ранее в Кремле заявили, что сейчас нет предпосылок для начала мирных переговоров. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, продвигаемая Украиной «формула мира» обсуждается без участия России, что само по себе является абсурдом.