Мир 06 февраля 2024, 17:50 Украине предрекли масштабную мобилизацию после отставки Залужного Yle: новый главком ВСУ устроит масштабную мобилизацию после смены Залужного Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/globallookpress

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Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины начнет масштабную мобилизацию после отставки Валерия Залужного. Об этом телерадиокорпорации Yle сообщил научный сотрудник финского Института внешней политики Григорий Нижников.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский пытается укрепить собственную популярность, которая снизилась за минувшие полгода.

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«Мобилизация неизбежна, но она ляжет на плечи новому главнокомандующему, который и станет козлом отпущения», — заявил Нижников.

Увольнение Залужного не улучшит положение армии, а спровоцирует еще больше проблем, считает полковник Службы безопасности Украины в отставке, военный аналитик Олег Стариков. При этом отставка главкома — уже решенный вопрос. Указ о его увольнении могут подписать в ближайшее время, заявил Стариков.

Вслед за Залужным в отставку отправят всех его заместителей, заявили в Верховной раде. Речь идет о Евгении Мойсюке, Михаиле Забродском и Николае Балане.