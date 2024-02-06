Мир 06 февраля 2024, 09:45 Зеленский уволит всех заместителей Залужного Депутат Гончаренко: вслед за Залужным уволят трех заместителей главкома ВСУ Официальный сайт президента Украины

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Вслед за главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным отправят в отставку всех его заместителей. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил в своем Telegram-канале об увольнении еще трех человек.

«Ну и вместе с Залужным планируют увольнять всех его заместителей», — заявил он.

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По информации Алексея Гончаренко, своих постов лишатся Евгений Мойсюк, Николай Балан и Михаил Забродский. Депутат предупредил, что украинские СМИ уже начали информационную кампанию против Валерия Залужного с рассказами о непрофессионализме генерала. Парламентарий призвал не верить всему, что он о нем напишут.

Президент Украины Владимир Зеленский уволит соратника главкома, начальника Генштаба ВСУ Сергея Шаптала, сообщила «Украинская правда». Депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что самого Валерия Залужного отправят на «политическую пенсию» — назначат послом Украины в Великобритании.