Мир 06 февраля 2024, 15:17 Больше, чем ошибка. Экс-полковник СБУ высказался об отставке Залужного Экс-полковник СБУ Стариков: отставка Залужного не восстановит территорию Украины President Of Ukraine/Keystone Press Agency/globallookpress

Читать 360tv в

Замена главкома Вооруженных сил Украины не улучшит положение армии, а создаст еще больше проблем. Полковник Службы безопасности страны в отставке, военный аналитик Олег Стариков в эфире своего Youtube-канала раскритиковал решение президента Владимира Зеленского.

«Если бы это привело к [возвращению] территорий, то все были бы только за. А это приведет к осложнениям. <…> Я считаю, это больше, чем ошибка», — сказал он.

Реклама

В отставке Валерия Залужного, по словам Олега Старикова, две составляющих — политическая и военная. По его словам, увольнение главкома — вопрос решенный. Он допустил, что указ подпишут в ближайшие две недели.

С военной точки зрения перестановки нецелесообразны, предупредил отставной полковник. Олег Стариков заявил, что во время вооруженного конфликта нельзя менять военные элиты, только политические, ведь генерал — ценный специалист, прошедший длительную и тщательную подготовку. Положение Украины на поле боя, по мнению Олега Старикова, не улучшится после ухода Валерия Залужного.

Разное отношение к территориальному вопросу рассорило Владимира Зеленского с Валерием Залужным, заявил полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер. По его словам, генерал трезво оценил положение армии и настоял на переходе в оборону.