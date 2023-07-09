Мир 09 июля 2023, 18:36 Украине предрекли катастрофу из-за конфликта США с Россией Предприниматель Дотком счел опосредованный конфликт США с Россией катастрофой для Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент США Джо Байден требует от украинского лидера Владимира Зеленского не соглашаться на мир, а победить Россию при участии НАТО. С таким заявлением выступил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком в Twitter.

По его словам, запасы НАТО уничтожают, украинские солдаты умирают в соотношении 10 к одному.

Реклама

«Эта опосредованная война США — катастрофа для Украины. Требуйте мира», — написал предприниматель.

В подтверждение своих слов Дотком показал видео уничтожения российскими войсками бронетехники ВСУ на минном поле во время наступления.

Ранее Минобороны России показало кадры массового уничтожения бронетехники ВСУ.

Издание The American Conservative написало о неизбежности переговоров с Россией. Политологи предрекли, что если Зеленский даже под давлением не пойдет на уступки, то окажется предоставленным самому себе.