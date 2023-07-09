Спецоперация 09 июля 2023, 12:40 Разнесли в клочья. Появились кадры массового уничтожения бронетехники ВСУ Минобороны показало кадры массового уничтожения бронетехники украинских военных

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Около 10 единиц тяжелой военной техники украинских боевиков подорвались на минах и стали целью российской артиллерии в ходе контрнаступления в зоне специальной операции. Кадры показала пресс-служба Минобороны России.

«Уничтожение российскими артиллеристами и подрыв на минах как минимум 10 единиц техники ВСУ, в том числе иностранного производства», — отметили в ведомстве.

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На кадрах наблюдение за обстановкой вел дрон. К российским позициям по грунтовой дороге выдвинулась бронегруппа украинских националистов.

В какой-то момент боевики наехали на мины и остановились, потеряв две единицы техники. По квадрату начала работать отечественная артиллерия, уничтожив еще два автомобиля и два танка.

Один из экипажей боевиков на бронеавтомобиле решил уйти от огня через поле, но наехал на мину и подорвался.

Ранее Минобороны сообщило, что ВС России сорвали попытку ВСУ захватить опорный пункт на Донецком направлении.