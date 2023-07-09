Мир 09 июля 2023, 14:17 Украине указали на неизбежность переговоров с Россией TAC: Украина не вернет утраченные территории после провального контрнаступления РИА «Новости»

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Украинские военные не добились успехов после начала контрнаступления в зоне боевых действий, поэтому США нужно начинать подготовку к мирным переговорам с Россией о создании стабильной структуры безопасности и прекращении конфликта. На это указали в материале издания The American Conservative.

«Самое реалистичное соглашение означает, что Украина уже не сможет вернуть себе утраченные с 2014 года территории. Возможно, Зеленский даже под давлением не пойдет на уступки, но тогда он окажется сам по себе», — написал журналист Дуг Бандоу.

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По его словам, властям США следует задуматься об интересах собственного народа и прекратить спровоцированный конфликт против России, пока не стало слишком поздно.

«Администрация Джо Байдена ведет прокси-войну против России на Украине. Наступление ВСУ началось, но не принесло ничего, кроме перемолотой техники и тысяч трупов. А что, если Украина движется к поражению, а не Россия?» — задался вопросом автор статьи.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что передача Украине кассетных снарядов с последующим вступлением в НАТО приведет планету к третьей мировой войне.