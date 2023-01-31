Мир 31 января 2023, 21:03 Украине передадут вырученные от продажи ФК «Челси» 2,3 млрд фунтов стерлингов The Telegraph: Великобритания передаст Украине 2,3 млрд фунтов от продажи «Челси» Pixabay

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Правительство Великобритании готовится передать украинскому фонду 2,3 миллиарда фунтов стрелингов. Такую сумму выручил российский бизнесмен Роман Абрамович от продажи футбольного клуба «Челси», сообщил The Telegraph.

Подготовка документов для передачи средств завершается. Деньги находятся на замороженном счету Абрамовича. Их планируют направить в благотворительный фонд для помощи пострадавшим от конфликта на Украине. Однако перед этим Великобритания должна получить одобрение от Евросоюза, так как бизнесмен находится под европейскими санкциями.

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В марте 2022 года Абрамович попал в британский санкционный список, его активы заморозили. Позже руководство АПЛ отстранило бизнесмена от должности главы клуба «Челси».

Ранее СМИ сообщали, что бизнесмен Роман Абрамович до начала спецоперации мог перевести часть состояния в трастовые фонды своих семерых детей. По данным газеты The Guardian, предприниматель якобы переписал на них в общей сложности активы минимум на четыре миллиарда долларов. Сюда вошли недвижимость, личные самолеты, вертолеты и яхты.