Правление Английской премьер-лиги одобрило продажу «Челси»

Правление Английской премьер-лиги (АПЛ) одобрило продажу футбольного клуба «Челси» американцу Тодду Боэли. Информация об этом появилась на сайте лиги.

Сделка по приобретению футбольного клуба по-прежнему зависит от выдачи правительством Великобритании необходимой лицензии на продажу и удовлетворительного завершения заключительных этапов сделки, указано в сообщении АПЛ, которое привело РИА «Новости».

В начале мая консорциум Боэли согласовал сделку по покупке лондонского «Челси» на сумму 5,3 миллиарда долларов.

Продажа «Челси» оказалась под вопросом после отказа российского бизнесмена Романа Абрамовича принять предложенную британским правительством схему сделки. Как стало известно позже, разногласия удалось уладить.

Однако во вторник стало известно, что сделка должна быть одобрена также и властями Португалии, поскольку у Абрамовича есть гражданство этой страны. Сейчас члены кабмина Великобритании ведут переговоры с коллегами в Европейской комиссии о предоставлении им гарантий, которые нужны для одобрения сделки.

В марте Великобритания внесла Абрамовича в санкционный список, его активы в стране заморозили. Позже руководство АПЛ отстранило бизнесмена от должности главы клуба. Руководство сейчас осуществляется попечителями благотворительного фонда «Челси».