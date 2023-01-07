Общество 07 января 2023, 01:50 Абрамович перевел часть состояния в трастовые фонды детей перед спецоперацией — СМИ The Guardian: Абрамович перевел часть состояния в трастовые фонды детей перед СВО РИА «Новости»

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Бизнесмен Роман Абрамович мог перевести часть состояния в трастовые фонды своих детей незадолго до начала спецоперации. Об этом сообщила газета The Guardian.

По информации газеты, предприниматель мог переписать на своих семерых детей в общей сложности активы минимум на четыре миллиарда долларов. В эту сумму входят недвижимость, личные самолеты, вертолеты и яхты, указано в материале.

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За три недели до начала спецоперации началась реорганизация 10 связанных с бизнесменом трастовых фондов, следует из данных источника издания. Это произошло, когда Запад предупредил о вводе санкции против представителей российского бизнеса в случае начала конфликта на Украине.

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Еще в марте 2022 года предприниматель попал под санкции ЕС и Великобритании. Сейчас Абрамович пытается их оспорить. Однако в США против бизнесмена ограничения не вводились. На запрос газеты о комментарии по этому вопросу, ни Абрамович, ни его совершеннолетние дети не ответили.

Ранее глава крупнейшего американского производителя медицинской марихуаны Curaleaf Holdings Борис Йордан сообщил, что Абрамович направил сотни миллионов долларов в инвестиции компании.