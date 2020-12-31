Украина запретила ввоз шести детских книг из России

Украинское правительство в 2020 году запретило ввоз шести детских российских книг. Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания принял такое решение из-за «пропаганды государства-агрессора» и «коммунистического тоталитарного режима и его символики».

Речь идет о детских книгах российского издательства «Азбука-Аттикус»: «Транспорт» серии «Развиваем малыша», «Копилка бесценных знаний: Изобретения, факты, открытия» и «А почему небо голубое?». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Также в список вошли три книги издательства «Мозаика-синтез» авторства Дарьи Денисовой, два издания книги «Время, пространство» и «Школа семи гномов. Уроки грамоты». Совокупный тираж книг составил 45 тысяч экземпляров.

По последней информации, в перечне запрещенных на ввоз из России книг находится 274 наименования издательской продукции.

В прошлом году Госкомтелерадио более двух тысяч раз отказывал в ввозе российских книг на Украину. Причиной было антиукраинское содержание произведений.

Накануне стало известно, что Союз писателей Украины прекратит публиковать российских авторов. Союз также оборвет контакты с дипломатами и прекратит проводить совместные творческие вечера и круглые столы с посольством.