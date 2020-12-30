Союз писателей Украины прекратит публиковать российских авторов

Национальный союз писателей Украины (НСПУ) отныне не будет публиковать в своих изданиях произведения авторов из России и еще 15 стран. Речь идет о государствах, которые «выступили против территориальной целостности» республики в ООН и на других международных площадках.

В список стран, писателей из которых союз не будет публиковать, вошли: Армения, Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Иран, Камбоджа, Киргизия, КНР, КНДР, Куба, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Россия, Сербия, Сирия, Судан. Об этом сообщили в пресс-службе Союза писателей.

Исключения сделаны для умерших классиков, а также современных авторов, которые «публично поддерживают территориальную целостность Украины и осуждают агрессию Российской Федерации».

Союз писателей оборвет контакты с дипломатами перечисленных стран и прекратит проводить совместные творческие вечера и круглые столы с посольствами и консульствами этих государств.

«Не допускать участия членов НСПУ в любых литературно-художественных мероприятиях, инициированных представителями стран, поддерживающих российскую агрессию против Украины», — сказано в одном из пунктов решения.