Экс —депутат Верховной рады спрогнозировал тяжелые времена на Украине из-за пандемии

Политик заметил, что на Украине постоянно повышаются цены на газ. Помимо прочего, необходимо бороться с распространением коронавируса. По его мнению, власти аморально ведут себя в вопросе получения вакцины, спасения врачей и граждан, пишет сайт «Утро.ру».

«Говорят: „Да нет, ничего не будет, выборов не будет“. А мне кажется, что у нас шарик кислородный, вместо того, чтобы давать помощь нуждающимся в тяжелой форме коронавируса, этот шар общественной ненависти в следующем году разорвется», — подчеркнул он.

Экс-министр уверен, что люди не будут разбираться кто перед ними, будь то олимпийский чемпион или владелец заводов.