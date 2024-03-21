Мир 21 марта 2024, 13:38 Украина высоко оценила посредничество китайского спецпредставителя — МИД КНР МИД Китая: Украина высоко оценила посредничество спецпредставителя Ли Хуэя РИА «Новости»

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Украинская сторона дала высокую оценку посредническим усилиям китайского спецпредставителя по делам Евразии Ли Хуэя. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь, его процитировал RT.

«Украинская сторона уделяет большое внимание двусторонним отношениям с Китаем», — отметил дипломат.

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По его словам, Украина искренне рассчитывает на конструктивную роль КНР в продвижении мирного урегулирования. Линь Цзянь заверил, что Китай придерживается ответственной позиции и будет способствовать преодолению кризиса политическими методами.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов нецензурно исказил имя Ли Хуэя. Данилов заявил, что КНР не может решать, когда украинским властям садиться за стол переговоров. Комментируя слова секретаря СНБО, представитель МИД Китая сказал, что ему ничего не известно об этой ситуации.