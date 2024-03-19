Мир 19 марта 2024, 01:20 Китай пригрозил отказаться от переговоров по Украине без участия России Politico: Китай пригрозил бойкотировать переговоры по Украине без участия России РИА «Новости»

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Китай пригрозил отказом от участия в мирных переговорах по Украине, если на них не будет представлена Россия. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой информированные источники.

«Китай пытается убедить Европу позволить России сесть за стол будущих мирных переговоров, потенциально, в Швейцарии — или Пекин будет бойкотировать такие встречи», — отметили авторы статьи.

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Эту позицию представил китайский спецпосланник по Украине Ли Хуэй в ходе европейского турне, которое состоялось в марте. Дипломат довел до сведения европейских стран, что Китай готов поддержать созыв мирной конференции только при условии равного участия в ней всех сторон, вовлеченных в конфликт.

Президент Владимир Путин заявил, что Россия выступает за мирные переговоры с Украиной, если, конечно, ее руководство хочет по-серьезному выстроить отношения между государствами.