Мир 21 марта 2024, 00:06 Секретарь СНБО нецензурно исковеркал имя китайского дипломата Ли Хуэя Секретарь СНБО Украины Данилов нецензурно оскорбил спецпредставителя Китая РИА «Новости»

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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов нецензурно исковеркал имя спецпредставителя Китая Ли Хуэя. В эфире телеканала «Рада» он заявил, что Пекин не может решать, когда Киеву садиться за стол переговоров.

Данилов подчеркнул, что без Украины никто ее судьбу решать не будет.

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«Если кто-то считает, что мы должны лишиться своих территорий, лишиться своего суверенитета, еще чего-то лишиться — свое отдавайте», — заявил секретарь СНБО.

Данилов указал, что данный вопрос не будет решать «какой-то» представитель Китая. При этом он сделал вид, что не помнит его фамилию, и нецензурно исковеркал имя китайского дипломата Ли Хуэя.

В январе на конференции в Давосе президент Украины Владимир Зеленский отказался встречаться с премьером Китая в хамской манере. Украинский лидер заявил, что китайский премьер — не его уровень.