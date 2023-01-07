Мир 07 января 2023, 18:32 Зеленский лишил украинского гражданства больше десяти священников «Левый берег»: президент Зеленский приостановил украинское гражданство 13 священников УПЦ СБУ

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Президент Украины Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 священнослужителей канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщило издание «Левый берег».

По информации источника, одним из них стал викарий Тульчинской епархии, епископ Сергий Ладыжинский. В списке упомянули и имя митрополита Брацлавской и Тульчинской епархий Ионофана, которого подозревали в разжигании межнациональной розни.

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Авторы материала уточнили, что официально соответствующий указ не опубликуют, поскольку он содержит в себе персональную информацию.

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Бывший посол Луганской Народной Республики Родион Мирошник предупреждал, что на Украине начнутся преследования священников канонической Украинской православной церкви. По его словам, недалеко до отъема и разорения храмов, угроз физического воздействия на верующих прихожан.

В начале года, 2 января, неизвестный ранил ножом священника Винницкой епархии Украинской православной церкви Антония Ковтонюка. Пострадавшего доставили в тяжелом состоянии в больницу.