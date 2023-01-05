Мир 05 января 2023, 15:22 Успенский собор и Трапезную церковь в Киево-Печерской лавре официально забрали у УПЦ Министр Ткаченко: из пользования УПЦ забрали Успенский собор и Трапезную церковь в лавре РИА «Новости»

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Успенский собор и Трапезную церковь в Киево-Печерской лавре официально забрали из пользования Украинской православной церкви. Об этом заявил в соцсетях министр культуры Украины Александр Ткаченко.

По его словам, храмы были во временном бесплатном пользовании УПЦ с 2016 года. Но договор истек 31 декабря.

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Представители УПЦ ранее заявляли, что, по действующему законодательству, она сохраняет за собой право на пользование ими.

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С Нового года Успенский собор закрыт, отметило местное издание «Страна». В пресс-службе неканонической «Православной церкви Украины» сообщили, что богослужение в храме на Рождество проведет глава ПЦУ Епифаний. Праздничную божественную литургию он совершит 7 января. Рождественская служба начнется в 09:00 по местному времени (10:00 по московскому времени).

В Украинской православной церкви предстоящую службу назвали позором для страны. Это рейдерство происходит напрямую по распоряжению самых высоких представителей власти, добавили в пресс-службе УПЦ.