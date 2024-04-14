Мир 14 апреля 2024, 21:40 «Мы проиграем». Солдат ВСУ рассказал о причинах поражения Украины WP: Украина проиграет в конфликте из-за нехватки боеприпасов РИА «Новости»

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Солдат ВСУ предупредил, что страна проиграет в конфликте с Россией из-за нехватки боеприпасов. Его слова привела газета The Washington Post.

Украинский военнослужащий заявил американским журналистам, что на линии боевого соприкосновения активно используются беспилотники, но они не могут заменить артиллерию.

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«Если мы не получим достаточно боеприпасов, то проиграем», — сделал вывод военный.

В статье также отметили, что дешевые дроны, которые используют обе стороны, кардинально изменили вид современного вооруженного конфликта.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что страны Запада «в панике и напуганы» из-за провала украинского контрнаступления и успехов России в зоне специальной военной операции. По словам эксперта, союзники Украины поняли, что российская армия превосходит их в вооружениях.