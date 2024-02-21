Мир 21 февраля 2024, 08:53 Карлсон назвал идиотами людей, которые считают Россию причастной к смерти Навального Карлсон высмеял людей, считающих Россию причастной к смерти Навального LaPresse / Roberto Monaldo/globallookpress

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Люди, которые заявляют о причастности России к смерти Алексея Навального, являются идиотами, которые ничего не знают. Об этом изданию Blaze заявил американский журналист Такер Карлсон.

«Они идиоты. Они на самом деле ничего не знают. Это те же люди, которые говорили нам, что Украина победит», — отметил он.

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Репортер назвал безумной версию о причастности России к смерти Навального. Карлсон добавил, что не знает, по какой именно причине умер заключенный. По словам журналиста, Навальный мало его интересовал.

Карлсон также рассказал изданию, что у ВСУ нет шансов одолеть российскую армию, хоть многие и заявляли раньше о возможной победе Украины в конфликте.

«На самом деле в России на 100 миллионов больше людей и у нее гораздо более сильный промышленный потенциал», — заключил журналист.

Ранее Карлсон признался, что американские спецслужбы вели слежку за ним. По его мнению, они хотели сорвать встречу репортера с президентом Владимиром Путиным.