Украина сравнила смертность от COVID-19 в Донбассе с геноцидом

Медицинским геноцидом назвал уровень смертности от коронавирусной инфекции в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках украинский министр по делам реинтеграции территорий Алексей Резников. Чиновник отметил, что в Донецке умерли 8,6% от всех заболевших, в Луганске — 8,7%.

Эти показатели в четыре раза выше, чем на остальной территории Украины.

«„В ноябре–декабре летальность вообще была 11%, то есть каждый девятый умирал от этого заболевания“, — сказал вице-премьер.», — привело цитату Резникова издание РБК-Украина.

Вину в повышенной смертности министр возложил на Россию. По его словам, люди не имеют возможности получить медицинскую помощь, а власти самопровозглашенных регионов проводят недостаточно тестов.

«Это можно назвать медицинским геноцидом. Это настоящий захват заложников, без преувеличения», — добавил Резников.

Москва должна начать поставки вакцины от коронавируса в Донецк и Луганск. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что больше этим точно никто заниматься не будет, а препарат местным жителям нужен очень сильно. Сроки поставки он предложил уточнить у правительства.

На Украине вакцинация населения от коронавируса не началась до сих пор. Власти страны не могут договориться о закупках препарата со странами Европы, которые также столкнулись с дефицитом. На предложение российских властей приобрести вакцину «Спутник V» Киев сначала ответил отказом, а сегодня законодательно запретил регистрировать вакцины, произведенные или разработанные в России.

По данным министерства здравоохранения ЛНР, в республике с начала пандемии зафиксировали 2762 случая заражения коронавирусом, погибли 240 человек. Минздрав ДНР сообщил, что количество заболевших COVID-19 в регионе составляет 22 016, а жертвами инфекции стали 1886 пациентов.

На Украине число заболевших COVID-19 к 10 февраля достигло 1 253 055, скончались 23 934 человека.